Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 10.10.2018: Folge 2
21 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 6
Das Real-Estate-Powerpaar hat diesmal ein renovierungsbedürftiges Haus in Henderson im Auge, der zweitgrößten Stadt Nevadas, 20 Kilometer südlich von Vegas gelegen. Da Henderson im Bereich Freizeit viel zu bieten hat und ein Paradies für Golfer ist, nehmen Bristol und Aubrey einiges auf sich, um das Objekt marktfertig zu bekommen - darunter einen sinnlosen Grundriss und die Sanierung eines uralten Pools sowie einer fürchterlichen Küche.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.