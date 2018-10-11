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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge 3

HGTVFolge vom 11.10.2018
Folge 3

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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge vom 11.10.2018: Folge 3

21 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 6

Die Immobilien-Profis erwerben ein kleines Eigenheim in Las Vegas, wissen aber schon im Vorfeld, dass sie daraus etwas richtig Großes machen müssen, denn die Klientel in Sin City erwartet immer nur das Beste. Design-Genie Aubrey verwendet eine maßgeschneiderte Außerverkleidung, die Ehemann Bristol eigens gebaut hat, um das Haus herauszuputzen und ihm einen glamourösen Farmhaus-Stil zu verpassen. Werden die anspruchsvollen Kunden darauf anspringen?

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