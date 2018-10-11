Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 11.10.2018: Folge 4
21 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 6
Design-Expertin Aubrey und ihr Partner Bristol stellen sich diesmal einer echten Challenge: Sie wollen ein heruntergekommenes Haus mit verschiedenen Wohnebenen, das im südlichen Hochland von Las Vegas liegt, in ein luxuriöses Junggesellen-Refugium verwandeln. Doch um mit diesem aufwändigen Immobilienprojekt Profit zu machen, müssen sie die straffe Deadline und auch das schmale Renovierungs-Budget von nur 30.000 Dollar im Auge behalten.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.