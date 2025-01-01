Zum Inhalt springenBarrierefrei
ConstantinStaffel 5Folge 1
Folge 1: Der Grizzly

23 Min.

Eines Morgens wacht Dieter im Gefängnis auf. Wie ist er dahin gekommen? Alles hatte damit angefangen, dass ihm jemand erzählt hatte, in jedem Menschen stecke ein Tier. Man müsse es nur einmal herauslassen ...

