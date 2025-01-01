Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 3: Der Richtstuhl
23 Min.Ab 6
Das Dach der Gartenlaube des Dackelclubpräsidenten Karl ist undicht, und Dieter Krause soll es richten. Verärgert macht er sich zusammen mit Dackelkamerad Herbert ans Werk. Dabei stoßen sie auf Beweise für Karls erotische Abenteuer - endlich eine Gelegenheit, sich an ihm zu rächen ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH