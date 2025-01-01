Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 8: Samenraub
23 Min.Ab 12
Carmen hat sich einen kapitalen Fisch geangelt: Zwar hat der TV-Star Thorsten nur sturzbetrunken den Weg in ihr Bett gefunden und wird ausgenüchtert sicher rasch das Weite suchen, aber da hat Carmen einen Plan ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH