ConstantinStaffel 5Folge 7
23 Min.

Dackel Bodo erhält klerikalen Damenbesuch: Ein Prälat will seine Dackeldame von Dieters Liebling decken lassen. Der Hausmeister ist in heller Aufregung, aber leider hat er seine Rechnung ohne Carmen und Tommie gemacht, die sich als wahre Satansbrut erweisen ...

