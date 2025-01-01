Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 7: Tanz der Teufel
23 Min.
Dackel Bodo erhält klerikalen Damenbesuch: Ein Prälat will seine Dackeldame von Dieters Liebling decken lassen. Der Hausmeister ist in heller Aufregung, aber leider hat er seine Rechnung ohne Carmen und Tommie gemacht, die sich als wahre Satansbrut erweisen ...
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH