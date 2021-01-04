Haussuche: Stadt oder Land
Folge vom 04.01.2021: Tone und Mariah
21 Min.Folge vom 04.01.2021
Tone und Mariah suchen ihr erstes gemeinsames Zuhause in Nashville, doch bei der Location sind sie sich nicht einig: Mariah arbeitet in der Stadt und genießt die kulturellen Angebote, während sich Tone ein ruhiges Haus mit Garten wünscht. Ihr Makler Shaun zeigt dem Paar verschiedene Häuser in Downtown und im Vorort. Kultur und Stadtleben oder Natur und Ruhe? Die beiden müssen einen Kompromiss finden.
