HGTV Folge vom 18.01.2021
Die Sängerin und Schauspielerin Brandi und der Musikproduzent Moses aus Atlanta wollen ein Haus in der Stadt kaufen - oder im Vorort. So sicher sind sich die beiden noch nicht, weshalb sie sich verschiedene Häuser ansehen. Brandi mag den Trubel in der Stadt und möchte sich auf ihre Karriere konzentrieren, während sich Moses auch ein Leben auf dem Land vorstellen kann. Finden die beiden einen Ort, der sie beide inspiriert?

