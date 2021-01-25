Haussuche: Stadt oder Land
Folge vom 25.01.2021: Cody und Erika
21 Min.Folge vom 25.01.2021
Cody und Erika suchen für sich und ihre kleine Tochter ein neues Zuhause mit mehr Platz. Cody möchte ins Stadtzentrums von Louisville, Kentucky, damit ihre Tochter Willa in der Stadt aufwachsen kann. Erika wünscht sich ein Haus mit Garten in einer familienfreundlichen Gegend. Die Entscheidung ist nicht leicht: Louisville ist eine charmante Stadt, während die Vororte ruhiger und sicherer für junge Familien sind.
