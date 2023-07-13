Welpe Coco findet nach dem illegalen Welpenhandel ein neues ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End
Folge 1: Welpe Coco findet nach dem illegalen Welpenhandel ein neues Zuhause
Folge vom 13.07.2023
Welpe Coco hatte es bisher nicht leicht im Leben. Die kleine Spitzhündin stammt aus dem illegalen Welpenhandel und ist in einem Kellerverlies groß geworden. Christian Ehrlich nimmt den Welpen bei sich auf und stellt sich der Herausforderung. Auch Hundeopa Cassius blickt auf keine gute Vergangenheit zurück: Er kommt aus einem Shelter in Rumänien. Annika Pasel, die bereits zwei Hunde aus dem Tierschutz hat, möchte ihm eine Chance auf ein glückliches Hundeleben geben.
Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2023
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 GOLD, Bildrechte: SAT.1 GOLD