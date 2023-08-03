Hilfe für die Vermittlung vom jungen Rüden BennoJetzt kostenlos streamen
Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End
Folge 4: Hilfe für die Vermittlung vom jungen Rüden Benno
46 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12
Der junge Rüde Benno hat vermeintlich gute Vermittlungschancen, doch die Realität sieht anders aus. Deswegen hat sich sein ehemaliger Besitzer Marvin Hilfe gesucht. Und: Welpe Rio wird mit seinen Geschwistern auf dem Polenmarkt in Slubice gekauft. Nach langer Quarantäne vor Ort landet er schließlich in der Tierherberge "Rendez-vous mit Tieren" von "Pro Animale" in Deutschland.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
