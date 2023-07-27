Ein neues Zuhause für den Welpen FlaffiJetzt kostenlos streamen
Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End
Folge 3: Ein neues Zuhause für den Welpen Flaffi
46 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12
Familie Bagceci aus der Nähe von Ulm hat sich Hals über Kopf in den sieben Monate alten Flaffi von der Tierhilfe ERAL verliebt und ist bereit, ihm ein schönes Zuhause zu schenken. Die vierköpfige Familie liebt Tiere, aber einen Hund hatte sie noch nie. Kann das funktionieren? Und: Heike und Oliver Speetzen aus Niedersachen adoptieren den Welpen Tokio. Direkt nach dem Einzug in sein neues Zuhause jagt er allen einen großen Schrecken ein, als er plötzlich spurlos verschwindet.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 GOLD, Bildrechte: SAT.1 GOLD