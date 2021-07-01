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Haustier sucht Herz

Episode 2

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 2vom 01.07.2021
Episode 2

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Haustier sucht Herz

Folge 2: Episode 2

44 Min.Folge vom 01.07.2021

Jochen Bendel ist wieder in ganz Deutschland unterwegs, um für Hunde und Katzen ein tolles Zuhause zu finden. Als erstes trifft er auf die Junghunde Saskia und Kia, die im Tierheim Butzbach abgegeben wurden, nachdem ihre Familie mit den Tieren überfordert war. Auch Hunde-Oma Steffi braucht einen neuen liebevollen Besitzer, da ihr altes Frauchen verstorben ist. Außerdem wird auf Hof Huppenhardt nach einer neuen Weide für die fünfköpfige Schafsbock-WG gesucht.

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