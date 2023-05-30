Staffel 1 Folge 1: Hausweltskost mit Theresa und Lukas Galgenmüller Jetzt kostenlos streamen
12 Min.Folge vom 30.05.2023
Die Österreicherin, Theresa Putz, die sich in „The Taste“ bis ins Finale gekocht hat, hat den Youtuber und Foodblogger Lukas Galgenmüller zu Gast. Gemeinsam verkörpern sie, beide Aspekte der Kulinarik, kochen und essen. Sie bereiten ein traditionell mexikanisches Gericht, Aguachile, zu. Wobei sie eine Balance zwischen unterschiedlichen Geschmacksnoten anstreben.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen