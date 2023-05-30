Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 1: Hausweltskost mit Theresa und Lukas Galgenmüller

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 30.05.2023
12 Min.Folge vom 30.05.2023

Die Österreicherin, Theresa Putz, die sich in „The Taste“ bis ins Finale gekocht hat, hat den Youtuber und Foodblogger Lukas Galgenmüller zu Gast. Gemeinsam verkörpern sie, beide Aspekte der Kulinarik, kochen und essen. Sie bereiten ein traditionell mexikanisches Gericht, Aguachile, zu. Wobei sie eine Balance zwischen unterschiedlichen Geschmacksnoten anstreben.

Joyn AT
