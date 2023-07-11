Staffel 1 Folge 7: Hausweltskost mit Theresa und Nina Hartmann Jetzt kostenlos streamen
Hausweltskost
Folge 7: Staffel 1 Folge 7: Hausweltskost mit Theresa und Nina Hartmann
12 Min.Folge vom 11.07.2023
Die Tiroler Schauspielerin und Kabarettistin Nina Hartmann stellt sich gemeinsam mit Theresa Putz, einer österreichischen Finalistin aus der 10. Staffel „The Taste“, steirischen Empanadas mit einem Kürbiskernöl Chimichurri. Die Zuseher bekommen einen Einblick in den Kochvorgang dieses traditionell argentinisch-spanische Gerichts und den steirischen Twist den Theresa ihm verpasst hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausweltskost
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen