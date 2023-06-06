Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 06.06.2023
12 Min.Folge vom 06.06.2023

Die 20-jährige Burgenländerin, Theresa Putz, die sich bei „The Taste“ bis ins Finale gekocht hat, wird bei einem Sri-Lankischen Gericht, Kottu Roti, von Gerhard Dragschitz von Motion Cooking unterstützt. Hierbei bringt sie einige traditionelle Einblicke mit, so dass sie dem erprobten Foodblogger noch etwas beibringen kann.

