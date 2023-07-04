Staffel 1 Folge 6: Hausweltskost mit Theresa und Klara FuchsJetzt kostenlos streamen
Hausweltskost
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Hausweltskost mit Theresa und Klara Fuchs
11 Min.Folge vom 04.07.2023
Die österreichische „The Taste" Teilnehmerin Theresa Putz hat sich in Sachen Kochen bewiesen und kam in der beliebten Kochshow bis ins Finale. Gemeinsam mit der Medizinstudentin Klara Fuchs kocht sie nun Schnitzel der etwas anderen Art. Die Medizinstudentin mit schwedischen Wurzeln hat sich durch diverse Blogs einen Namen gemacht.
Hausweltskost
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
