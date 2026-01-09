Wo mia san, is oben - In den TauernJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 09.01.2026: Wo mia san, is oben - In den Tauern
48 Min.Folge vom 09.01.2026
„Ich wollte sicher nie in die Gastronomie und sicher nie selbstständig werden“, sagt Jakob Herrmann noch vor Kurzem. Jetzt ist er beides. Verschlungene Lebenswege gibt es zwischen Hochkönig und den Hohen Tauern viele. Bernhard Maurer zum Beispiel tauscht sein Leben als Vermögensberater gegen ein Dasein auf der Alm – als Alpakabauer. Sie alle sind der Beweis, dass echte Lebensfreude erst dann entsteht, wenn man seinen eigenen Weg geht.
