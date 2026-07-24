Österreichs schönste Bergseen: Lieblingsplätze am Wasser in Tirol und SalzburgJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 24.07.2026: Österreichs schönste Bergseen: Lieblingsplätze am Wasser in Tirol und Salzburg
48 Min.Folge vom 24.07.2026
Diese Hütten sind Sehnsuchts- und Kraftorte hoch oben in den Bergen, mit einem See vor der Tür. „Es ist einfach grandios da heraußen, diese Stille, das einzige Rauschen vom Wasserfall im Hintergrund, man kann einfach nicht genug kriegen davon.“ Thomas Tonnhofer und seine Frau haben sich verzaubern lassen von der Natur um die Rotgüldenseehütte und den Informatiker-Beruf an den Nagel gehängt. Geschichten von Neuanfängen, Abschieden, Herausforderungen und der großen Liebe.
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