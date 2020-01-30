Helden der Lüfte
Folge vom 30.01.2020: Die Offshore-Piloten
44 Min.Folge vom 30.01.2020Ab 12
Der Crew des „Christoph 5“ steht ein hektischer Arbeitstag bevor. Die fliegenden Notärzte versorgen eine ältere Dame mit Wasser in der Lunge - und der nächste Einsatz lässt nicht lange auf sich warten. In Niedersachsen hebt unterdessen der Polizeihubschrauber „Phoenix 93“ in die Luft ab. Dort wird eine junge Frau vermisst, es besteht Suizidgefahr. Und bei den Offshore-Piloten in der Nord- und Ostsee ist im Cockpit absolute Konzentration gefragt. Jan Solty und Chris Verkruissen setzen per Seilwinde auf einer Windrad-Plattform Techniker und Equipment ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.