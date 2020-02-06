Helden der Lüfte
Folge vom 06.02.2020: Der erste Flug
44 Min.Folge vom 06.02.2020Ab 12
Auf diesen Moment hat Arno Parli lange gewartet. Der Heli-Pilot sitzt in dieser Folge am Steuerknüppel eines Ecureuil B3. Der Mehrzweck-Hubschrauber eignet sich perfekt für Lastentransporte. Aber das Fluggefühl ändert sich schlagartig, wenn schweres Baumaterial am Haken hängt. Deshalb hat Arno im Cockpit einen erfahrenen Kollegen an seiner Seite. Die Luftretter im „Christoph 5“ werden derweil zu einem Unfall an einer Motocross-Strecke gerufen. Und der „Phoenix 93“ ist mit Wärmebildkameras und Suchscheinwerfern das „fliegende Auge“ für die Polizeikollegen am Boden.
