Folge vom 30.12.2021
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Helden des Handwerks
Folge vom 30.12.2021: Episode 1
45 Min.Folge vom 30.12.2021Ab 12
Schreiner Kai und Tischler Werner sind ein eingespieltes Team. Das Duo tauscht in einer Wohnung im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel die Fenster aus. Dabei zeigen die Allround-Talente, wie man mit versierten Handgriffen Dreck und Schäden am Rahmen vermeidet. In Luisas Werkstatt wird unterdessen eifrig geschliffen und gemeißelt. Die 23-jährige Steinmetzin fertigt in dieser Folge aus 300 Kilo Rohmaterial einen Gedenkstein für die anonymen Gräber auf dem Göppinger Friedhof. Und Timon baut mit seinem Arbeitskollegen Fred in Soltau eine Küche ein.
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.