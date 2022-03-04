Helden des Handwerks
Folge vom 04.03.2022: Episode 5
45 Min.Folge vom 04.03.2022Ab 12
In „Siggis“ Werkstatt kommen Säge, Bleistift und Leim zum Einsatz. Der Handwerker aus Schleswig-Holstein stellt in dieser Folge Tischplatten für ein Restaurant fertig. Fliesenlegerin Jessica saniert mit ihrer Tochter Mandy in der Nähe von Siegen ein Badezimmer. Die 15-Jährige absolviert bei ihrer Mutter ein Praktikum. Dennis und Lasse verstärken in einem Neubau in Bielefeld den Schallschutz, denn die Heizungsanlage des Gebäudes entpuppt sich als problematische Lärmquelle. Und Kranführer Vitali montiert mit seinem Arbeitskollegen Uwe einen Balkon.
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.