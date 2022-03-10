Helden des Handwerks
Folge vom 10.03.2022: Episode 9
45 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12
Timon und sein Arbeitskollege Fred bauen in einer Mietwohnung in der Hansestadt Hamburg eine Küche ein. Ein erster Blick auf den Montageplan verrät: Der vermeintliche Routineauftrag wird für das Handwerker-Duo kein Selbstläufer. Sanitär- und Heizungsfachmann Fatih steht derweil in Mühlheim an der Ruhr unter Zeitdruck. Der dreifache Familienvater baut in einem Einfamilienhaus eine Toilette ein. Und Maike sagt in dieser Folge Unkraut und Co. den Kampf an. Die Landschaftsgärtnerin pflegt eine 500 Quadratmeter große Rasenfläche und allerlei Gewächs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.