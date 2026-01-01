Team Arnautovic
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Team Arnautovic
Nicht nur auf dem Platz begeistert ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic die Fans. Mit Humor und Charme wurde er auch abseits des Stadions zum Publikumsliebling. Privat blieb er bisher zurückhaltend. Nun öffnet Familie Arnautovic erstmals die Türen ihres Zuhauses: Ehefrau Sarah sowie die Töchter Emilia und Alicia zeigen ihr Leben hinter den Kulissen - ungefiltert, authentisch und echt.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: PULS 4