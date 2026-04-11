Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge 2: Episode 2
23 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
In der finnischen Hauptstadt ist eine Straßenbahn mit einem Pkw kollidiert. Die Einsatzkräfte befreien den Fahrer aus dem Wagen und eine Notärztin überprüft seine Vitalparameter. Äußerlich sind keine schweren Verletzungen zu erkennen, aber der Mann steht unter Schock und klagt über Nackenschmerzen. Deshalb wird er umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Und im Hafen brennen zwei Wohncontainer. Die Feuerwehrleute nähern sich mit ihren Löschfahrzeugen von zwei Seiten, um zu verhindern, dass die Flammen in Helsinki auf nahe gelegene Boote übergreifen.
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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.