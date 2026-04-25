Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Episode 6

DMAXFolge vom 25.04.2026
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Folge vom 25.04.2026: Episode 6

23 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Auf glatter Fahrbahn sind in der finnischen Hauptstadt zwei Busse zusammengestoßen. Feuerwehrleute mussten einen der beiden Fahrer aus seinem Vehikel befreien. Der Mann ist leicht verletzt und wird von Notfallsanitätern versorgt. Nun gilt es, sicherzustellen, dass sich sein Bus nicht selbstständig macht, da der Motor noch läuft. Und im Innenhof eines Wohnhauses in Helsinki wurde eine bewusstlose Person aufgefunden. Der ältere Herr atmet nicht mehr. Notfallsanitäter beginnen im Schnee mit der Reanimation. Kann das Team den 60-Jährigen wiederbeleben?

Alle verfügbaren Folgen