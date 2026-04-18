Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 18.04.2026: Episode 3
23 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Der Notarzt darf erst eingreifen, wenn die Polizei eintrifft. Denn der Täter könnte sich noch in der Umgebung aufhalten. Eine Person hat bei einer Messerstecherei in Helsinki Verletzungen im Bereich des Schlüsselbeins davongetragen. Der Mann steht unter Schock und seine Atmung ist schwach. Es droht möglicherweise ein Lungenkollaps. Der Patient muss so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Und im Stadtteil Herttoniemi droht Gefahr durch eine Dachlawine. Feuerwehrleute sichern den Bereich ab und starten mit einer Drohne einen Erkundungsflug.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.