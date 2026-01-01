Chris Steger on Tour
1 StaffelAb 12
Chris Steger on Tour
Die Serie „Chris Steger on Tour“ begleitet den Musiker während seines Grundwehrdienstes beim österreichischen Bundesheer und zeigt ihn von einer ungewohnten, persönlichen Seite. Von der fordernden Basisausbildung über die feierliche Angelobung bis hin zu Einblicken in verschiedene Truppenteile wie Luftstreitkräfte und Pioniere werden zentrale Stationen seines Militäralltags festgehalten. Ein besonderes Highlight ist sein Auftritt beim Militärmusikfestival, bei dem sich Militärdienst und musikalische Leidenschaft eindrucksvoll verbinden.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
12
Copyrights:© BMLV