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Hereinspaziert!
Folge 14: Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Ferdinand Seebacher und Elisabeth Gürtler
26 Min.Folge vom 18.04.2026
Ferdinand Seebacher entdeckte seine Leidenschaft für die Schauspielerei schon früh und ist in der Neuauflage von Kommissar Rex zu sehen. Ausgleich findet er beim Klettern und Skifahren in seiner Heimat Schladming. Elisabeth Gürtler spricht anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Hotel Sacher über die Bedeutung des Familienbetriebs und die Herausforderung, berufliche Verantwortung mit dem Privatleben zu vereinen. Zudem erläutert sie, weshalb sie 2015 bewusst die Führung an die nächste Generation übergab, um Tradition zu sichern und neue Impulse zu ermöglichen. Bildquelle: ORF/TVfriends/
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