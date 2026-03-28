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Hereinspaziert!
Folge 13: Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Max Stiegl und Angelika Niedetzky
27 Min.Folge vom 28.03.2026
Sasa Schwarzjirg trifft auf Koch Max Stiegl, der mit Humor über seine frühen Träume, familiäre Pläne und das Leben zwischen Töpfen und Zukunft spricht. Schauspielerin Angelika Niedetzky erzählt charmant, warum Tulln ihr Herz erobert hat, Griechenland jährlicher Fixpunkt bleibt und wie Liebe, Distanz und zwei Hunde ihren Alltag prägen – während an Ruhestand noch lange nicht zu denken ist. Bildquelle: ORF/TVfriends/
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