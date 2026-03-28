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Hereinspaziert!

Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Max Stiegl und Angelika Niedetzky

ORF2Staffel 1Folge 13vom 28.03.2026
Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Max Stiegl und Angelika Niedetzky

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Hereinspaziert!

Folge 13: Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Max Stiegl und Angelika Niedetzky

27 Min.Folge vom 28.03.2026

Sasa Schwarzjirg trifft auf Koch Max Stiegl, der mit Humor über seine frühen Träume, familiäre Pläne und das Leben zwischen Töpfen und Zukunft spricht. Schauspielerin Angelika Niedetzky erzählt charmant, warum Tulln ihr Herz erobert hat, Griechenland jährlicher Fixpunkt bleibt und wie Liebe, Distanz und zwei Hunde ihren Alltag prägen – während an Ruhestand noch lange nicht zu denken ist. Bildquelle: ORF/TVfriends/

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