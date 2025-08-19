Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Kottulinsky auf Schloss NeudauJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2
Folge 6: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Kottulinsky auf Schloss Neudau
Johann-Philipp Spiegelfeld besucht das 1371 erstmals urkundlich erwähnte Schloss Neudau in der Oststeiermark. Er trifft hier nicht nur die Schlossbesitzer, Familie Kottulinsky, sondern überraschend auch auf Johannes Schwarzenberg. Johann-Philipp erforscht so manches Geheimnis der Gemäuer, erfährt einiges über die Geschichte der Familie, besucht den imposanten Familienfriedhof und "hilft" bei der Betreuung des großen Fischteiches. Die Land- und Forstwirtschaft der Familie hat nicht nur eine lange Tradition, sondern ist auch zukunftsfit gemacht worden. Ein Rundgang durch die zahlreichen historischen und privaten Räumlichkeiten - insgesamt hat das Schloss mehr als 50 Zimmer - und ein kleines Schlosskonzert des dankbaren Besuchers runden die interessante und amüsante zweitätige Visite ab. Bildquelle: ORF/Interspot Film
