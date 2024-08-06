Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Habsburg-Lothringen in der Kaiservilla Bad IschlJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2
Folge 8: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Habsburg-Lothringen in der Kaiservilla Bad Ischl
45 Min.Folge vom 06.08.2024
In dieser Ausgabe von Johann-Philipps Schlossbesuchen geht es in die Kaiservilla von Bad Ischl, die nicht nur eine Touristenattraktion ist, sondern auch die Wohnstätte der Familie Habsburg-Lothringen. Bildquelle: ORF/Interspot Film
