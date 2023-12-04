Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Salburg-Falkenstein auf Schloss Altenhof

ORF2Staffel 1Folge 7vom 04.12.2023
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Salburg-Falkenstein auf Schloss Altenhof

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Salburg-Falkenstein auf Schloss AltenhofJetzt kostenlos streamen

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2

Folge 7: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Salburg-Falkenstein auf Schloss Altenhof

45 Min.Folge vom 04.12.2023

Diesmal geht es in das malerische Mühlviertel, in das ebenso malerische Schloss Altenhof zu Familie Salburg-Falkenstein. Altenhof hat einen sehenswerten Garten und eine eigene Gärtnerei. Durch die imposanten Räumlichkeiten und ihre Schätze führt Hausherrin Alice Silich-Salburg, die jede Menge Geschichten rund um das geschichtsträchtige Anwesen erzählen kann. Bildquelle: ORF/Ranfilm

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2
ORF2
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2

