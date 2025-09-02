Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Seyrl auf Schloss ScharnsteinJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 2
Folge 9: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Seyrl auf Schloss Scharnstein
Johann-Philipp Spiegelfeld ist in der vorerst letzten Ausgabe zu Gast bei Familie Seyrl auf Schloss Scharnstein. Hier gibt es eine geballte Ladung an Geschichte und Geschichten zu entdecken, die der wissbegierige Berufspilot und studierte Historiker während seines zweitägigen Aufenthalts erkundet. Diesmal wird auch gefiederten Herrschaften ein Besuch abgestattet: In der benachbarten Konrad-Lorenz-Forschungsstelle trifft Johann-Philipp Spiegelfeld auf die berühmten Graugänse. Ein kleiner Morgenlauf führt ihn außerdem zum Baumwipfelpfad Salzkammergut. Der Höhepunkt der finalen Folge ist eine Privatführung mit dem Hausherrn durch das im Schloss ansässige Kriminalmuseum, wo spannende und gruselige Exponate warten. Bildquelle: ORF/Interspot Film
