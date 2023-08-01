Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Seilern-Aspang auf Schloss Litschau

ORF2Staffel 3Folge 1vom 01.08.2023
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Seilern-Aspang auf Schloss Litschau

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Seilern-Aspang auf Schloss LitschauJetzt kostenlos streamen

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3

Folge 1: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Seilern-Aspang auf Schloss Litschau

46 Min.Folge vom 01.08.2023

Das Schloss ist seit 1763 im Besitz der Familie Seilern-Aspang und eigentlich nicht öffentlich zugänglich. Johann-Philipp ist aber gern gesehener Gast und wird vom Schlossherrn Franziskus und seiner Familie herzlich aufgenommen. Die spannende Geschichte der Gemäuer und des Grundbesitzes wird ebenso ausführlich erzählt, wie auch die heutige Nutzung des prachtvollen Anwesens gezeigt. Tatkräftige Unterstützung des Besuchers ist angesagt: Müssen doch die großen Teiche in aller Herrgottsfrühe abgefischt werden.

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3
ORF2
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3

