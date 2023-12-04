Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Hereinspaziert in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3
Folge 6: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Hereinspaziert in die Vergangenheit
46 Min.Folge vom 04.12.2023
Zum Auftakt der bereits 3. Staffel von "Herrschaftszeiten!" gibt es ein Wiedersehen mit den Familien in ihren Anwesen der ersten beiden Saisonen der beliebten Sommersendung. Bisher nicht gezeigte Sequenzen und Highlights der vergangenen Schlossbesuche von Johann-Philipp Spiegelfeld gewähren einen amüsanten Streifzug durch Österreichs Adelsgeschichte. Bildquelle: ORF/Interspot Film
