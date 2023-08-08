Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Geymüller auf Schloss HollenburgJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 3
Folge 2: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Geymüller auf Schloss Hollenburg
46 Min.Folge vom 08.08.2023
Vom berühmten Biedermeier-Architekten Josef Kornhäusl geplant, ist Schloss Hollenburg seit 1822 der Sitz der Familie Geymüller. Zwischen Weingärten und Donau verbringt Johann-Philipp hier zwei interessante Tage in den historischen Gemäuern, die behutsam und gründlich renoviert wurden. Eine Leidenschaft der Familie ist die Kunst - und so gibt es für die ZuseherInnen jede Menge alter und neuer Schätze zu entdecken.
