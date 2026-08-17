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Herrschaftszeiten! Staffel 6

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Boesch auf Burg Strechau

ORF2Staffel 1Folge 3vom 17.08.2026
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Boesch auf Burg Strechau

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Herrschaftszeiten! Staffel 6

Folge 3: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Boesch auf Burg Strechau

46 Min.Folge vom 17.08.2026

Die sommerliche Tour zu Österreichs historischen Adelssitzen führt Johann-Philipp Spiegelfeld diesmal in die Steiermark. Auf Burg Strechau im Paltental trifft er Familie Boesch und erhält Einblicke in die jahrhundertealte Geschichte des Anwesens. Zwei Tage lang erkundet er historische Räume, verborgene Schätze und kuriose Familiengeschichten. Dabei zeigt sich, wie lebendig Geschichte hinter den dicken Mauern der Burg bis heute ist. Bildquelle: ORF/Interspot/Philip Pürcher, Carlo Hofmann

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