Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah
Folge vom 04.06.2022: 100.000 Willkommensgrüße
44 Min.Folge vom 04.06.2022
Jamie und Brian kauften vor zwei Jahren ihr renovierungsbedürftiges Traumhaus. Doch bevor die Arbeiten beginnen konnten, erhielt Brian eine Krebsdiagnose und die Träume wurden auf Eis gelegt. Jetzt ist alles ausgestanden und die Familie bereit, die Renovierung mit Unterstützung von Nate und Jeremiah wieder in Angriff zu nehmen. Der abgetrennte Wohnbereich im Erdgeschoss soll geöffnet und die Küche familienfreundlich gestaltet werden. Beim Aussortieren ist Brian sehr sentimental und will sich von keinem seiner Besitztümer trennen. Nate und Jeremiah helfen ihnen, die Vergangenheit loszulassen, und verwandeln das Haus in ein atemberaubendes Zuhause.
