Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 208
43 Min.Folge vom 09.02.2012Ab 12
Daniel hofft, durch eine ganz besondere Aktion wieder Lauras Gunst gewinnen zu können. Als die zurückkehrt, trifft sie im Krankenhaus jedoch erst einmal auf Stefan, der ihr erklärt, dass sie zum Lechnerhof kommen soll. Dort überrascht Daniel sie mit der Idee, mit Hans´ altem Motorrad eine Spritztour zu unternehmen. Doch dummerweise scheint das Zweirad defekt. Zusammen mit Laura, die sich mit Auto- und Motorradtechnik auskennt (siehe ihren Einstieg in die Serie, wo sie Conrad hilft, der Probleme mit seinem Wagen hat), schafft Daniel es dann jedoch, das Motorrad fahrfähig zu bekommen. Und dann versöhnen sich Laura und Daniel endlich.
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises