Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 208

HerzfrequenzStaffel 11Folge 9vom 09.02.2012
Folge 208

Folge 208Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 9: Folge 208

43 Min.Folge vom 09.02.2012Ab 12

Daniel hofft, durch eine ganz besondere Aktion wieder Lauras Gunst gewinnen zu können. Als die zurückkehrt, trifft sie im Krankenhaus jedoch erst einmal auf Stefan, der ihr erklärt, dass sie zum Lechnerhof kommen soll. Dort überrascht Daniel sie mit der Idee, mit Hans´ altem Motorrad eine Spritztour zu unternehmen. Doch dummerweise scheint das Zweirad defekt. Zusammen mit Laura, die sich mit Auto- und Motorradtechnik auskennt (siehe ihren Einstieg in die Serie, wo sie Conrad hilft, der Probleme mit seinem Wagen hat), schafft Daniel es dann jedoch, das Motorrad fahrfähig zu bekommen. Und dann versöhnen sich Laura und Daniel endlich.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen