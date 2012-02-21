Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 17: Folge 216
Henning gelingt es nur mühsam, Shirley davon zu überzeugen, nicht zu seinen Gunsten auszusagen. Er will nicht, dass Shirley sich für ihn opfert und damit selbst in Schwierigkeiten kommt. Doch am Schluss ist es Henning selbst, der Shirley in eine unangenehme Lage bringt. Conrad gelingt es nicht, die Journalisten auf der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz zu beruhigen. Rasch verbreitet sich der Skandal über die Seeklinik. Conrad muss erkennen, dass er mit der Studie erneut gescheitert ist und damit der Seeklinik großen Schaden zugefügt hat. Denn in der Folge lassen die Patientenzahlen und damit die Auslastung nach, weshalb die Klinik in finanzielle Schieflage gerät. Dieser Druck überträgt sich auch auf die Ärzte. Währenddessen zweifelt Laura immer mehr an der Integrität ihrer Mutter.
