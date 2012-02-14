Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 211
Daniel ist glücklich, dass Laura sich zu ihm bekennt und endlich bei ihm einziehen möchte. Der gemeinsamen Zukunft der beiden scheint nichts mehr im Wege zu stehen, doch da regen sich in Daniel leise Zweifel an Lauras Entscheidung. Henning versucht mehr über die Hintergründe der Sabotage und Saskias Beweggründe herauszufinden. Bei einer geheimen Dokumentenübergabe glaubt Henning, stichfeste Beweise und sogar die Hintermänner des dunklen Plans zu finden. Doch wieder unterschätzt Henning Saskia. Währenddessen macht Shirley die Situation mehr und mehr zu schaffen. Ausgerechnet ihr Ex-Mann Bernheimer gibt Shirley in dieser Situation Halt. Soll Shirley ihm ihre Sorgen und damit Hennings Geheimnis offenbaren?
