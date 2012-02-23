Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 19: Folge 218
Florians Heilungsprozess macht große Fortschritte - die Stammzellentherapie und Reha schlagen gut an. Nun sieht er sich damit konfrontiert, dass ihm im Gegensatz zu Henriette ein wirklicher Lebensinhalt fehlt. Was soll er nur mit seiner Zeit anfangen? Motiviert von Mesut und Conrad eröffnet er Henriette schließlich einen überraschenden Plan. Als Charlotte nach München auf das Internat für musikalisch hochbegabte Kinder gehen darf, geht für sie ein Traum in Erfüllung. Stefans Freude für seine Tochter währt leider nicht lange, da er sich neben seiner Arbeit, wieder mit den neu aufflammenden Gefühlen für Laura auseinander setzen muss. Henning überlegt kurz, zusammen mit Shirley nach Südamerika zu fliehen. Während Shirley für Hennings Unschuld kämpfen will, sieht der nur die endgültige Flucht als Ausweg. Was wird aus ihrer Liebe?
