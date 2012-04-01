Herzflimmern – Die Klinik am See
Fettnäpfchen: Bernheimer bemüht sich weiter um Shirley, indem er sie zum Essen einlädt. Zunächst freut sich Shirley darüber. Und auch Vicky findet es spannend, dass ihre Eltern jetzt quasi ein Date haben. Doch vor Karen äußert Shirley ihre Zweifel. Sie möchte nämlich keinesfalls Bernheimer falsche Signale senden. Außerdem hat sie Angst davor, wieder verletzt zu werden. Karen gibt ihr den Ratschlag, nichts zu tun, was ihr schaden könnte. Doch während Vicky Bernheimer in seiner Vorfreude auf den Abend bestärkt, erinnert Shirley sich an den gemeinsamen Kuss. Schließlich muss sie sich eingestehen, dass sie wieder Gefühle für Bernheimer hat.
