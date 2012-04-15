Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 252

Staffel 13Folge 9vom 15.04.2012
Folge 9: Folge 252

43 Min.Folge vom 15.04.2012Ab 12

Ein Freundschaftsdienst: Henriette ist enttäuscht, dass Laura sich nicht wie versprochen um die Vorbereitung des Polterabends gekümmert hat und nimmt die Organisation selbst in die Hand. Im Gespräch mit Karen mutmaßt sie, dass es ein Fehler war, Laura mit in die Vorbereitungen ihrer Hochzeit einzubeziehen. Sie fürchtet, dadurch könnten bei Laura schmerzliche Erinnerungen an ihre Hochzeit mit Daniel geweckt werden, die im letzten Moment nicht stattfand. Durch Daniel erfährt Henriette schließlich, dass Laura vermisst wird. Schlagartig wird Henriette klar, sie hat ihrer Freundin Unrecht getan. Laura ist vermisst, vielleicht sogar entführt.

