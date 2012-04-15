Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 252
43 Min.Folge vom 15.04.2012Ab 12
Ein Freundschaftsdienst: Henriette ist enttäuscht, dass Laura sich nicht wie versprochen um die Vorbereitung des Polterabends gekümmert hat und nimmt die Organisation selbst in die Hand. Im Gespräch mit Karen mutmaßt sie, dass es ein Fehler war, Laura mit in die Vorbereitungen ihrer Hochzeit einzubeziehen. Sie fürchtet, dadurch könnten bei Laura schmerzliche Erinnerungen an ihre Hochzeit mit Daniel geweckt werden, die im letzten Moment nicht stattfand. Durch Daniel erfährt Henriette schließlich, dass Laura vermisst wird. Schlagartig wird Henriette klar, sie hat ihrer Freundin Unrecht getan. Laura ist vermisst, vielleicht sogar entführt.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises