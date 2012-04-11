Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 250
Shirleys Blinddarmoperation ist gut verlaufen und auch dem Kind scheint es gut zu gehen. Allerdings werden erst die nächsten Stunden Gewissheit bringen. Shirley ist von Bernheimers Anteilnahme gerührt. Um Saskia auszuschalten will Isabelle ihr eine tödliche Dosis Insulin spritzen. Im Letzten Moment kommt Ursula hinzu und kann das Attentat verhindern. Martin bestätigt durch eine Laboranalyse Isabelles Mordabsichten und ahnt ihr Motiv. Währenddessen sind Isabelle und Georg auf der Flucht. Laura ist entsetzt von dem Mordanschlag auf ihre Mutter und hat in Saskias Villa eine schicksalhafte Begegnung. Henriette, die mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt, freut sich über Florians Besuch aus Finnland. Einziger Wermutstropfen in Henriettes Glück ist, dass sie und Florian weiterhin eine Fernbeziehung werden führen müssen. Doch Florian hat eine Überraschung für sie.
