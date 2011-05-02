Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 19
44 Min.Folge vom 02.05.2011Ab 12
Bernheimer eröffnet Beate, dass der Sohn die Lebertransplantation erhält, dessen Zustand am kritischsten ist. Verzweifelt versucht Beate ihren Mann zu erreichen, der steckt jedoch am Londoner Flughafen fest und die Zeit rennt ihnen davon. Beate ist am Boden zerstört und spielt sogar mit dem Gedanken sich etwas anzutun, damit ihre Leber auf beide Söhne aufgeteilt werden kann. Als sich Leons Zustand dramatisch verschlechtert, muss Beate eine Entscheidung treffen. Wird der Vater der Jungen rechtzeitig in der Seeklinik eintreffen? Vicky wird von der alten Dame weiterhin für ihre Tochter gehalten.
