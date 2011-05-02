Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 19

HerzfrequenzStaffel 2Folge 1vom 02.05.2011
Folge 19

Folge 19Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 1: Folge 19

44 Min.Folge vom 02.05.2011Ab 12

Bernheimer eröffnet Beate, dass der Sohn die Lebertransplantation erhält, dessen Zustand am kritischsten ist. Verzweifelt versucht Beate ihren Mann zu erreichen, der steckt jedoch am Londoner Flughafen fest und die Zeit rennt ihnen davon. Beate ist am Boden zerstört und spielt sogar mit dem Gedanken sich etwas anzutun, damit ihre Leber auf beide Söhne aufgeteilt werden kann. Als sich Leons Zustand dramatisch verschlechtert, muss Beate eine Entscheidung treffen. Wird der Vater der Jungen rechtzeitig in der Seeklinik eintreffen? Vicky wird von der alten Dame weiterhin für ihre Tochter gehalten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen