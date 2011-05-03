Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 20
Jochen Stein, der Vater der beiden in Lebensgefahr schwebenden Jungen, Leon und Alexander, ist gerade noch rechtzeitig in der Seeklinik angekommen. Nach einem positiven Testergebnis stellt sich heraus, dass er als Spender für die Lebertransplantation seines Sohnes Alexander in Frage kommt. Bernheimer übernimmt die schwierige Operation. Mit Stefan und Shirley können die Ärzte trotz auftretender Komplikationen Alexanders Leben retten. Die frisch operierte Mutter, Beate Stein, die ihrem Sohn Leon einen Teil ihrer Leber gespendet hat, ist überglücklich, als sie ihren Ehemann am Krankenbett trifft und die Steins sind nun bereit für einen familiären Neuanfang. Indessen hat Vicky während ihrer Sozialstunden ganz andere Sorgen: Sie wird von Pfleger Mesut nach Hause geschickt, nachdem die an Alzheimer erkrankte Patientin Elisabeth Brunner durch ihre Unachtsamkeit gestürzt ist. Doch Ursula nimmt sich der überforderten Praktikantin an und erfährt, dass Frau Brunner Vicky für ihre bei einem Unfall verstorbene Tochter Martina hält. Vicky kümmert sich fürsorglich um die alte Dame und erfüllt ihr einen lang ersehnten Wunsch, indem sie in "Martinas" Rolle schlüpft und der Mutter den heftigen Streit kurz vor dem Unfalltod der Tochter verzeiht.
